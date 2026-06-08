Для жителей Екатеринбурга запустили чат-бот, куда можно сообщать о нарушениях самокатчиков

Российский кикшеринг Юрент запустил чат-бот для жителей Екатеринбурга. Туда можно будет передать данные о нарушениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Юрент, чат-бот функционирует в мессенджере МАКС. С его помощью можно рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: например, неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, поездки несовершеннолетних и других.

Для подачи обращения нужно сделать фото с нарушением, указать его место и время.

"Все обращения поступают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них, после чего принимает решение о применении санкций в отношении пользователя, если нарушение имело место быть", - заявили в кикшеринге.

Напомним, недавно в Екатеринбурге отработали технологию автоматического мониторинга нарушений, допущенных самокатчиками.