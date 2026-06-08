Учителей русского языка беспокоит оскудение словарного запаса детей

Учителей русского языка и литературы больше всего беспокоит бедный словарный запас подрастающего поколения, показал недавний опрос фонда "Эмпатия", в котором участвовали более 1400 педагогов, ранее участвовавших во всероссийской олимпиаде для учителей "Хранители русского языка".

Главной проблемой это считают 44% опрошенных педагогов. Это указывает и на низкий общекультурный уровень. Именно с бедным словарным запасом прежде всего связана неграмотность детей: многие слова им просто незнакомы. Также 18% отмечают упрощение языка, 13% — нормализацию нецензурной брани, 11% — неоправданные заимствования и жаргонизмы в СМИ.

Для повышения грамотности 82% учителей считают важным, чтобы грамотно говорили блогеры и прочие лидеры общественного мнения, на которых смотрят подростки, 64% отмечают, что необходимо развивать познавательные каналы о русском языке. Необходимость читать упомянула треть учителей.

Характерно, что более 30% учителей сами иногда используют сленг, услышанный от учеников, несмотря на то, что это критикуют. Правда, использовать сленг могут одни учителя, а критиковать это — другие.

Ранее член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко заявил, что у более чем 80% школьников в России речь недоразвита, они испытывают дефицит речевого развития.