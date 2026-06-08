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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил социальных работников Астраханской области с профессиональным праздником

"От имени Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём социального работника!", - обратился к сотрудникам социально сферы председатель Дума Астраханской области Игорь Мартынов.

8 июня в стране отдают дань уважения людям особой профессии — тем, кто ежедневно проявляет чуткость, милосердие и готовность прийти на помощь людям, которые в ней особенно нуждаются.

"Вы становитесь опорой для самых уязвимых жителей нашего региона: пожилых людей, детей, семей, оказавшихся в трудной ситуации, и людей с ограниченными возможностями. Выполнение государственных задач — оказание финансовой поддержки, обеспечение адресной помощи, организация услуг и поддержание их качества для многих категорий населения — невозможно без доброты, трудолюбия, умения сопереживать и преданности избранному делу. Поэтому самое главное достояние социальных служб – люди, посвятившие себя благородной и гуманной профессии", - говорится в поздравлении.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В Астраханской области активно реализуется комплекс государственных программ, ключевой целью которых является повышение качества жизни граждан.

"Работа по развитию социальной сферы ведётся непрерывно: повышается доступность услуг, в том числе за счёт внедрения современных цифровых сервисов. Кроме того, постоянно совершенствуется региональное законодательство в сфере социальной поддержки. Особая благодарность — ветеранам социальной службы. Ваш богатый опыт, преданность делу и высокие нравственные принципы служат примером для молодого поколения специалистов", - отмечено в поздравлении спикера регионального парламента.

Игорь Мартынов пожелал всем социальным работникам Астраханской области здоровья, благополучия и успехов.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, социальные работники


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