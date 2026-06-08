В Челябинске бывшего депутата заксобрания покусали бродячие псы

В Челябинске бездомные собаки напали на бывшего депутата заксобрания региона Алексея Денисенко. Денисенко уточнил, что проблема нападения бездомных собак весьма серьёзна – жители Челябинска постоянно жалуются ему на них.

"Гулял со своими собаками. Во время прогулки на нас напала дикая свора. В результате – укусы, несколько швов. Пришлось отказаться от празднования дня города Кыштым", - написал Денисенко на своей странице "ВКонтакте".

В следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили, что из-за нападения собак на жителя Челябинска возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".