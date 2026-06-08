Депутаты Тюменской городской Думы убедились в ходе рабочей прогулки, что Гилевская роща стала уютнее и безопаснее

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова и депутаты посетили Гилевскую рощу. Задачей рабочей прогулки была проверка исполнения наказов избирателей в части благоустройства одного из самых любимых природных уголков областной столицы. Жители Тюмени уже много лет выбирают Гилевскую рощу для семейного отдыха на природе. И это неудивительно: в последние годы парк преобразился, став более ухоженным и современным. Сегодня здесь радуют глаз обустроенные зоны отдыха, отремонтированные тротуары и новые велосипедные дорожки.

"Мы с коллегами регулярно выезжаем на городские объекты, чтобы лично убедиться, как исполняются наказы наших избирателей. В очередной раз, прогулявшись по дорожкам Гилевской рощи, мы с удовлетворением отметили: парк содержится в отличном состоянии", — поделилась впечатлениями Светлана Иванова.

Депутаты в ходе рабочей прогулки пообщались с тюменскими семьями, которые посещали парк, которые подтвердили, что гулять здесь стало гораздо интереснее.

Появление новых детских площадок, протяженных пешеходных и велодорожек и удобных маршрутов для роллеров и самокатов сделало Гилевскую рощу точкой притяжения для активной молодежи. Отдельная любовь тюменцев — местные белки, кормушки для которых горожане заботливо наполняют угощениями.

О том, как Администрация города выполняет взятые обязательства перед жителями, депутатам рассказал заместитель главы города Тюмени Александр Ильин. На вопрос депутата Есенгалия Ибраева о проделанной в последние годы работе, он пояснил, что прошлым летом здесь отремонтированы тротуары на площади 307 кв. метров, работы выполнены на сумму более 450 тысяч рублей.

В год 440-летия Тюмени работы по благоустройству Гилевской рощи продолжатся: на ремонт тротуаров будет направлено более полумиллиона рублей.

В ходе осмотра депутат Руслан Сабиров поинтересовался, что за отметки сделаны на деревьях. Как объяснил директор МКУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефедов, они признаны аварийными в ходе лесопатологического контроля. Работы по расчистке парка ведутся регулярно и планомерно. За последние 2 года убрано порядка 190 кубометров опасных для посетителей деревьев. В этом сезоне специалисты планируют удалить аварийные насаждения в объеме более 140 кубометров.

Отдельное внимание в Гилевской роще уделено безопасности. Парк оснащен системой видеонаблюдения в зонах отдыха, здесь регулярно проводится акарицидная обработка (защита от клещей) и соблюдаются все необходимые противопожарные меры.

Заместитель председателя Тюменской городской Думы Андрей Голоус отметил положительные изменения и в культуре поведения отдыхающих: "Стало гораздо меньше мусора в неположенных местах — это очень радует. Горожане активнее участвуют в экологических акциях, понимая: кто, если не мы, сбережет эту красоту для потомков".