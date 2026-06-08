Разогналась до 140 км/ч. В Невьянском районе произошло смертельное ДТП

В Невьянском районе на 7 км автодороги подъезд к станции Аять произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажирка "Киа". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 7 июня. 20-летняя водитель со стажем за рулем в 1,5 года, разогналась до скорости 140 км/ч, не справилась с транспортом и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

19-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель и 20-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Проверка показала, что никто из находившихся в салоне автомобиля ремнями безопасности не пользовался.

Установлено, что водитель — жительница города Верхняя Пышма, за свой недолгий стаж за рулем привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 14 раз. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она также отказалась. В отношении нее составлен административный материал по статье 12.6 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, быть предельно внимательными на дороге, обязательно использовать ремни безопасности и исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения.