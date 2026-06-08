В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории перевалочного комплекса

В Новороссийске в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники.

Минувшей ночью на территории Новороссийска была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил города-героя Андрей Кравченко. От пересечения улиц Судостальской и Портовой было перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.