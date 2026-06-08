08 Июня 2026
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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук как глава ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» посетил Нанайский район

В рамках поручения губернатора Хабаровского края главе ассоциации провести мониторинг реализации нацпроектов, Народной программы «Единой России» и Атласа проблемных объектов на территории всех муниципалитетов региона Сергей Кравчук посетил с рабочей поездкой Нанайский район.

Первым в графике Сергея Кравчука был Нанайский район, где он встретился с жителями, осмотрел объекты строительства, реконструкции и благоустройства. Среди них строящийся по Народной программе партии «Единая Россия» Дом культуры в селе Маяк, а также объекты, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды» и в рамках развития ТОС.

(2026)|Фото: khv27.ru

(2026)|Фото: khv27.ru

В селах Маяк и Джари установлены памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны сельчанам. Делегация из Хабаровска во главе с мэром возложила цветы к подножию обелисков.

(2026)|Фото: khv27.ru

В Джари главе краевого центра показали площадку для подготовки и сдачи норм ГТО, которая была установлена благодаря президентскому нацпроекту, а также обустроенную по партийной Народной программе территорию межпоселенческого Центра нанайской культуры.

(2026)|Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук побывал на строительной площадке в селе Троицком – здесь по нацпроекту проводится капремонт детского сада.

(2026)|Фото: khv27.ru

Вопросы развития территории и пути решения проблем обсудили на заседании Совета муниципальных образований Хабаровского края, которое прошло в администрации Нанайского муниципального района.

«Губернатор края Дмитрий Викторович Демешин поручил мне как председателю ассоциации Совета муниципальных образований Хабаровского края провести мониторинг реализации национальных проектов, Народной программы и Атласа проблемных объектов на территории всех муниципалитетов края. Развитие региона - это общая задача, где успех зависит от слаженной работы всех уровней власти. Именно поэтому инициатива нашего Губернатора так важна. Это сигнал о переходе к новому формату взаимодействия, основанному на доверии и открытости. Как председатель Совета могу сказать: мы готовы включиться в эту работу в полном объёме, - отметил Сергей Кравчук. - Проведение юбилейного совета здесь, в Нанайском районе, глубоко символично. Мы находимся на земле с богатейшей историей и самобытной культурой. И наша общая задача как органов местного самоуправления – не просто решать хозяйственные вопросы, но и быть гарантом сохранения этой уникальности для будущих поколений».

(2026)|Фото: khv27.ru

Председатель ассоциации Совета муниципальных образований Хабаровского края подчеркнул, что в районе активно реализуются мероприятия национальных проектов и Народной программы, в рамках которых строятся новые спортивные объекты, ремонтируются дошкольные учреждения, возводятся объекты комфортной городской среды.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Внимание со стороны Сергея Анатольевича как мэра Хабаровска и очень опытного руководителя, его поддержка как председателя Совета очень ценны. Его визит - это возможность обменяться опытом, обсудить насущные проблемы, найти пути их решения», - сказал глава Нанайского муниципального района Николай Сафронов.

Во время заседания он проинформировал о ходе реализации значимых для территории проектов. Так, в Троицком на восстановление дорог выделено 47 млн рублей. В список вошли разбитые участки на семи улицах. На капремонт ремонт детского сада № 4 планируется израсходовать 34 млн рублей по нацпроекту «Семья», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Глава района также выделил значительную сумму – 10 млн рублей – на благоустройство объекта.

Глава муниципалитета отметил, что для района важно и то, что инициативы и нацпроекты Президента, программы губернатора, направленные на развитие территорий Хабаровского края, нашли отражение в повестке реальных дел в районе.

"Так, благодаря этому появилась краевая программа по модернизации учреждений культуры, в рамках которой мы сегодня ведём капитальный ремонт зрительного зала в Доме культуры села Лидога, который несколько лет не функционировал по своему прямому назначению, в этом году благодаря краевому софинансированию мы отремонтируем несколько участков асфальтированных дорог в селах Троицкое и Найхин, такой объем вложений финансовых средств в дорожную сеть, наш район не видел давно", - подчеркнул Николай Сафронов.

По итогам заседания лучшим работникам учреждений и активистам Сергей Кравчук вручил Благодарности.

Подобные выезды в другие районы края станут регулярными. Это позволит создать целостную картину проблем и достижений каждого муниципалитета, а также выстроить эффективную систему поддержки и развития на региональном и федеральном уровне. В ближайшее время глава краевой столицы посетит Вяземский и Бикинский районы.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, рабочая поездка, ассоциация совет муниципальных образований хабаровского края


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