НАТО поднимает в небо сотни самолетов у российских рубежей

НАТО объявило о старте крупных тактических учений военно-воздушных сил под названием Ramstein Flag 2026. В тренировках примут участие 18 стран, которые задействуют аэродромы Дании, Испании и Швеции. Особое внимание альянс уделит Норвегии и Финляндии, которые имеют общие границы с Россией. Главная цель этих действий заключается в том, чтобы улучшить общую военную подготовку всех участников блока, пишет ТАСС.

Командование планирует привлечь к маневрам более 200 самолетов. Эта авиационная группировка будет выполнять около 150 вылетов в день, создавая высокую интенсивность в небе. Учения в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании продлятся до 19 июня. Эксперты отмечают, что такие тренировки фактически ставят Финляндию в авангард сил альянса. Всего в операциях примут участие 19 членов НАТО, которые выставят более 150 единиц современной авиационной техники для отработки тактических задач.

Ранее сообщалось, что НАТО превращает шведский остров Готланд в мощную военную крепость, чтобы полностью контролировать Балтийское море. Из-за удобного расположения всего в 300 километрах от Калининграда остров называют "непотопляемым авианосцем": взлетающие отсюда истребители могут за считаные минуты достичь любой точки Прибалтики.