ЦАХАЛ заявила об ударах по военным и нефтяным объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

В Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа прогремели несколько взрывов. Как утверждает портал Axios, эти обстрелы были ограниченными по масштабу.

Кроме того, ЦАХАЛ также заявила об ударе по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшехр.

Накануне Иран атаковал авиабазу Рамат Давид в ответ на удары по Бейруту. Иранские военные предупредили, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать, пишет РИА Новости.

Ранее Иран объявил о том, что прекращает переговорный процесс с США и собирается блокировать не только Ормузский, но и Баб-эль-Мандебский пролив. Причиной стали новые удары Израиля по Ливану. Перед этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удар по Бейруту. Как сообщил израильский чиновник CNN, эти планы были согласованы с США. Однако, как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп по телефону на повышенных тонах резко раскритиковал Нетаньяху за эти действия и потребовал отказаться от них.