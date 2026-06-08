Экс-замначальника ФГБУ осуждена за мошенничество с деньгами, выделенными на ликвидацию Кизеловского угольного бассейна

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Наталье Коневой, обвиняемой в хищении почти 700 млн руб., выделенных на ликвидацию закрытых угольных разрезов, сообщает "Ъ-Прикамье".

Как установило следствие, ФГБУ получило сотни миллионов рублей, в том числе на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна в Пермском крае, но часть работ выполнена не была, хотя по документам все было сделано.

Наталья Конева признала вину, заключила сделку с прокурором и активно участвовала в изобличении бывших сообщников. В итоге суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.