Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на состоявшихся вчера выборах после обработки 68% бюллетеней. Ее результат чуть менее 50%.

На втором мест идет блок "Сильная Армения" с результатом почти 24%, на третьем - блок "Армения" (менее 10%). Также менее 4% у "Процветающей Армении". Явка составила 59%.

Согласно Избирательному кодексу Армении, политическая сила или коалиция может самостоятельно сформировать правительство, если получила не менее 52% мест в парламенте. Партия Пашиняна, вероятно, не сможет это сделать.

При этом ночью Пашинян заявил, что его партия победила на выборах и самостоятельно сформирует правительство. На тот момент было обработано менее 20% бюллетеней. Экс-президент Армении Кочарян заявил, что Пашинян тем самым оказывает давление на ЦИК и пытается узурпировать власть. В "Сильной Армении" заявили о множестве нарушений на выборах, а ее лидер Самвел Карапетян - о массовых арестах сторонников оппозиции.

В парламент Армении входит "как минимум" 101 депутат. При доминировании одной партии добавляются дополнительные места для оппозиции. В нынешнем парламенте 107 депутатов. Из них у партии Пашиняна - 69, или 64%. По итогам прошедших выборов ее результаты, скорее всего, ухудшатся.

Москва обеспокоена шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом и полагает, что они наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при выходе из ЕАЭС Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Также Москва повысит цены на топливные ресурсы для Еревана, что обойдется ему в 14% ВВП.