Суд оставил в силе приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ региона Андрею Кислицыну и экс-депутату Законодательного собрания области, бывшему советнику по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Павлу Мякишеву. Решение оставлено в силе.

Напомним, что Кислицыну вменяли получение взятки в интересах барнаульской компании BarLed, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты, а Мякишеву – посредничество во взяточничестве. Их дело рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Сами фигуранты отказались признавать вину, но суд счел ее доказанной.

3 марта нынешнего года был оглашен приговор свердловским экс-чиновникам. Кислицыну назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф в 8 млн рублей. Мякишев получил 9 лет "строгача" и также штраф в 8 млн рублей. Кроме этого, их лишили права занимать определенные должности. Обоим зачли срок содержания под стражей и домашним арестом. В дальнейшем защита осужденных обжаловала приговор.

Рассмотрение апелляции состоялось в Свердловском областном суде в минувшую пятницу. По итогам заседания приговор Андрею Кислицыну и Павлу Мякишеву был оставлен без изменений по существу.