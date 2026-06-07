Нетаньяху заявил о скором расширении контроля над сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70%территории анклава с нынешних 60%, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.

"В секторе Газа мы со всех сторон подавляем (палестинское движение - ред.) ХАМАС, мы в настоящее время контролируем более 60% территории сектора, и вскоре достигнем 70%. Мы не позволяем им перевооружаться или атаковать нас, и мы также ликвидируем их высокопоставленных командиров", - приводят его слова РИА Новости.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа.