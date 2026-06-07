Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить предельный уровень добычи нефти

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) приняли решение увеличить предельный уровень добычи нефти с июля на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в сообщении участник ОПЕК по итогам встречи.

Корректировка будет проведена в июле 2026 года.

"В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года", - говорится в сообщении.