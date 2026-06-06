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Происшествия В России Запорожская область
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС

Восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС.

По сообщению Интерфакс, удалось восстановить ЛЭП 330 кВ "Ферроспланая-1", которая обеспечивает собственные нужды станции. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему".

Резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурной готовности.

Накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель сложных переговоров для прекращения огня рядом с Запорожской АЭС.

"Обе стороны согласились прекратить огонь в интересах ядерной безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что количество атак на ЗАЭС и Энергодар постоянно увеличивается после перемирия 8-11 мая. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за ударов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи, а об отключении линии "Ферросплавная-1" стало известно поздно вечером в пятницу.

Теги: запорожская аэс, электроснабжение


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