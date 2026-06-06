06 Июня 2026
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Происшествия Санкт-Петербург Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

Над Ленинградской областью за утро сбиты 141 БПЛА

Над Ленинградской областью за утро сбиты 141 БПЛА, атака продолжается.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что падение обломков произошло в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. В настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от посёлка Большая Ижора.

"Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", - подчеркнул Дрозденко

Режим беспилотной опасности был объявлен около четырех часов утра по местному времени. 

Глава Петербурга Александр Беглов призвал горожан оставаться в своих домах и не выходить на улицу и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Аэропорт Пулково по решению Росавиации не принимал и не отправлял рейсы с пяти часов утра, в 9.16 местного времени он перешел в режим работы по согласованию с органами безопасности в связи с корректировкой параметров использования воздушного пространства в районе авиагавани. Из-за закрытого неба над Ленинградской областью ограничены полеты в Калининград, аэропорт Храброво работает с корректировками расписания.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что в первый день ПМЭФ, 3 июня, беспилотники атаковали Кронштадт, а также Кировский и Красносельский районы Петербурга. Пресс-служба губернатора города сообщила, что в результате инцидента несколько человек получили ранения, но погибших нет. Дроны повредили несколько инфраструктурных объектов, последствия ударов ликвидируются. Сегодня завершающий день работы форума.

Теги: атака бпла, беспилотная опасность


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