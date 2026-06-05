06 Июня 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперты ВТБ считают, что оживление спроса на корпоративное кредитование возможно при ставке около 12%

Корпоративный долговой рынок в России остается устойчивым, а значительного роста спроса на заемное финансирование можно ожидать по мере снижения ключевой ставки до уровней, обеспечивающих положительную экономику инвестиционных проектов. Об этом заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на ПМЭФ – 2026.

По его словам, общий объем корпоративной задолженности с начала года практически не изменился и составляет около 84,5 трлн рублей. При этом стабильная динамика связана прежде всего со значительным объемом погашений, аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Он подчеркнул, что для оценки перспектив роста корпоративного кредитования важно учитывать два ключевых пороговых уровня процентных ставок.

«Первым ориентиром является ключевая ставка около 12%. Это точка, при которой стоимость заемного капитала становится сопоставимой с рыночной рентабельностью инвестированного капитала. В таких условиях проекты начинают создавать добавленную стоимость для акционеров, а не работать преимущественно на обслуживание долга. Именно с этого уровня можно ожидать заметного оживления инвестиционного спроса на кредитование», — сказал Средин.

По его словам, более выраженный рост инвестиционной активности возможен при дальнейшем снижении ставки.

«При ставке ниже 10% у бизнеса появляется дополнительный запас финансовой устойчивости для запуска долгосрочных проектов развития. В диапазоне 8–9% стоимость денег перестает быть главным ограничением для корпоративных заемщиков. Компании получают возможность планировать модернизацию производств, расширение мощностей и запуск новых площадок, опираясь на устойчивую финансовую модель», — отметил он.

Говоря о финансовом положении крупных компаний, Средин подчеркнул, что запас прочности в корпоративном секторе сохраняется, однако распределен крайне неравномерно.

«Есть отрасли, которые вошли в текущий цикл с комфортным балансом, предсказуемым денежным потоком и возможностью частично компенсировать рост издержек через цены. Это отдельные экспортноориентированные компании, технологичные производства, фармацевтика, а также часть сервисных отраслей, работающих на внутреннем рынке», — сказал он.

При этом, по словам Средина, ВТБ не использует отраслевой подход с жесткими ограничениями на кредитование.

«Мы всегда детально анализируем положение каждого заемщика, состояние отрасли и макроэкономическую ситуацию, включая глобальные факторы. У нас нет отраслей, которые автоматически попадают в какие-либо “красные списки”. Для банка ключевое значение имеют качество бизнеса, финансовая устойчивость компании и ее перспективы развития», — подчеркнул Средин.

Теги: втб, ставка цб, кредитование, пмэф


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