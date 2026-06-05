Поездка Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию готовится

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, но сроки еще неизвестны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на ПМЭФ.

"Да, поездка готовится, но сроки еще не согласованы", - приводят слова Ушакова РИА Новости.

Журналисты задали Ушакову вопрос о том, идут ли контакты между представителями РФ и США. Ушаков сообщил, что обо всех контактах сообщается своевременно, они идут в разных форматах.

"Еще есть контакты по большей части телефонные", - сказал Ушако.

Он также отметил, что США больше заняты иранским кризисом, украинские дела для них уходят на второй план.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.