06 Июня 2026
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов по итогам выступления Президента на ПМЭФ: С чувством гордости за нашу страну!

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил Президент России Владимир Путин. На заседание были приглашены руководители федеральных ведомств, главы регионов, крупнейших российских и зарубежных компаний, корпораций, работающих в разных сферах экономики.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов поделился впечатлениями по итогам выступления Президента.

"Я вышел с чувством гордости за нашу страну, за нашего лидера, Президента. Первое: мы не были, и сейчас не не находимся ни в какой изоляции, скорее, маргиналом является Западная Европа. Все страны мира с нами — руководители стран Исламского мира и Средней Азии, Китая и африканского континента. Народ Европы тоже вместе с нами и прекрасно понимает, что с Россией, с самой большой страной в мире, лучше иметь добрые, хорошие отношения. Второе: санкции, которые против нас были введены, скорее, укрепили нас, мы научились сами создавать очень много новых продуктов. Мы производим множество товаров высокого качества, являемся лидерами по технологическому перевооружению. Третье: экономика России развивается, мы двигаемся вперед, растем, это позволяет развивать новые сектора промышленности, искусственный интеллект, прорывные ИТ-технологии. При этом поддерживаем бизнес, он чувствует себя значительно более уверенно сейчас, чем, скажем, пару лет назад.
И четвертое, мы сохраняем все социальные обязательства перед людьми, и не вводим никакие дополнительные налоги, не сворачиваем ни одну из социальных программ. Поэтому являемся для наших соседей образцом и островком стабильности", - отметил губернатор Кировской области.

И добавил, что наглядным показателем является то, что очень много людей из других стран выбирают Россию или как место получения образования, или как место работы, или как постоянное место жительства.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Но главная задача — это победа в специальной военной операции", — сказал Александр Соколов.

Теги: александр соколов, владимрр путин, пмэф,


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