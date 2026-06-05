Александр Соколов по итогам выступления Президента на ПМЭФ: С чувством гордости за нашу страну!

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил Президент России Владимир Путин. На заседание были приглашены руководители федеральных ведомств, главы регионов, крупнейших российских и зарубежных компаний, корпораций, работающих в разных сферах экономики.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поделился впечатлениями по итогам выступления Президента.



"Я вышел с чувством гордости за нашу страну, за нашего лидера, Президента. Первое: мы не были, и сейчас не не находимся ни в какой изоляции, скорее, маргиналом является Западная Европа. Все страны мира с нами — руководители стран Исламского мира и Средней Азии, Китая и африканского континента. Народ Европы тоже вместе с нами и прекрасно понимает, что с Россией, с самой большой страной в мире, лучше иметь добрые, хорошие отношения. Второе: санкции, которые против нас были введены, скорее, укрепили нас, мы научились сами создавать очень много новых продуктов. Мы производим множество товаров высокого качества, являемся лидерами по технологическому перевооружению. Третье: экономика России развивается, мы двигаемся вперед, растем, это позволяет развивать новые сектора промышленности, искусственный интеллект, прорывные ИТ-технологии. При этом поддерживаем бизнес, он чувствует себя значительно более уверенно сейчас, чем, скажем, пару лет назад.

И четвертое, мы сохраняем все социальные обязательства перед людьми, и не вводим никакие дополнительные налоги, не сворачиваем ни одну из социальных программ. Поэтому являемся для наших соседей образцом и островком стабильности", - отметил губернатор Кировской области.



И добавил, что наглядным показателем является то, что очень много людей из других стран выбирают Россию или как место получения образования, или как место работы, или как постоянное место жительства.

"Но главная задача — это победа в специальной военной операции", — сказал Александр Соколов.