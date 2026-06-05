Москва продолжит работу с Тегераном по возведению атомных объектов в Иране

Москва намерена продолжить работу с Тегераном по возведению атомных объектов в Иране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Иран имеет право на мирные ядерные программы, а мы сотрудничаем с Ираном по этому направлению. Мы же построили уже блок в Бушере атомной электростанции. Он работает, и мы продолжаем строительство еще двух блоков", - приводят слова главы государства РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.