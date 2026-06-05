Экономике России ничего не угрожает, считает Путин

Владимир Путин считает, что экономике России ничего не угрожает. Такое заявление он сделал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Никаких угроз экономике России нет ни сегодня, ни на ближайшую перспективу. Правительство сознательно идет на охлаждение экономики ради ее здоровья", - сообщил президент.

Крики "караул" от инвесторов связаны с ключевой ставкой, но РФ остается привлекательной страной для инвестиций, считает Путин. Он отметил, что когда боевые действия завершатся при достижении Россией поставленных перед собой целей, страна будет приветствовать возвращение иностранных компаний, "которые сильно не наследили, не нахамили при уходе с ее рынка".