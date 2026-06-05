Кремль: Визит Уиткоффа и Кушнера в РФ в ближайшее время не ожидается

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ПМЭФ-2026.

10 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон не оставляет вопрос о решении украинского конфликта - об этом говорит активность телефонных контактов между США и Россией. По его словам, главные переговорщики по украинскому урегулированию от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву.

Также о том, что Уиткофф посетит Россию в ближайшее время, заявлял спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.