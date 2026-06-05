Свердловчанку оправдали по делу о заказном убийстве ее сожителя

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор Наталье Исаевой, обвиняемой в организации заказного убийства своего сожителя.

Следствие полагало, что Исаева, испытывая неприязнь к бывшему сожителю из-за постоянных ссор по поводу встреч с их общим ребенком, решила убить его. Для этого она якобы наняла человека, пообещав вознаграждение в размере 276 тыс. 998 рублей. Однако, о готовящемся преступлении жертве рассказал сам киллер. Тот обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей по ходатайству подсудимой. Присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления. На основании вердикта присяжных суд оправдал Исаеву и признал за ней право на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о жительнице Качканара, которой отказали в смягчении наказания по делу о заказном убийстве. Для совершения преступления она наняла своего сына-подростка и его друга, пообещав 5 тыс. рублей и шашлык в качестве вознаграждения.