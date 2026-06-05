Экс-главу Кочево Александра Юркина суд выпустил из-под домашнего ареста

Экс-главу Кочево Александра Юркина суд выпустил из-под домашнего ареста под запрет определенных действий, сообщает Properm.



Расследование уголовного дела о строительстве некачественных домов для сирот завершается, срок следствия продлен до 12 месяцев - до 7 июля.

Напомним, по версии следствия, с апреля 2018 по декабрь 2022 года главой администрации Кочевского муниципального округа Пермского края с целью освоения денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа, приобретены в селе Кочево Пермского края 46 жилых помещений на общую сумму не менее 50 млн руб.

На сегодняшний день 19 жилых помещений переданы детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма жилого помещения.

Однако дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям, предъявляемым федеральным законодательством к жилым помещениям, а также требованиям безопасности жизни и здоровья, поскольку имеют дефекты конструкций зданий и иные нарушения, указывающие на непригодность помещений для проживания.

Также муниципальными служащими допущены грубые нарушения конкурсных процедур при приобретении данных жилых помещений.