Инвестиции в российскую экономику выросли на 40% за четыре года

Вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что за последние четыре года объем инвестиций в экономику страны увеличился на 40%. По его словам, правительство наладило партнерские отношения с дружественными странами, что помогло сохранить экспорт и импорт товаров. Эти связи позволили России успешно пройти период структурной трансформации, пишут "Известия".

Новак отметил, что уход иностранных компаний из-за санкций открыл для России новые возможности. Власти укрепили контакты с партнерами из дружественных государств и обеспечили поставки необходимого высокотехнологичного оборудования. Сейчас правительство и бизнес развивают те отрасли, которые приносят стране максимальный экономический эффект.

Несмотря на внешнее давление, российская экономика показала высокую устойчивость. Вице-премьер подчеркнул, что за последние три года она выросла на 10,3%. В среднем экономика прибавляла по 3,3% в год, что превышает среднемировые показатели развития. Новак уверен, что Россия успешно справляется с вызовами и продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке.

Сообщалось, что Тюменская область заняла седьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, разделив эту позицию с Югрой, Липецкой и Магаданской областями. Несмотря на то что годом ранее регион находился на четвертой строчке, губернатор Александр Моор сохраняет оптимизм: он пообещал проанализировать результаты и продолжить активную поддержку как крупных инвестпроектов, так и малого бизнеса.