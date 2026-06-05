Александр Соколов и Сергей Собянин подписали соглашение о расширении сотрудничества между регионами

Кировская область и Москва подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-26.

Подписи под документом поставили губернатор Кировской области Александр Соколов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Соколов сообщил, что соглашение направлено на сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах и предполагает реализацию совместных проектов.

"Документ — это продолжение и развитие наших добрых контактов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. За плечами уже есть успешные совместные проекты: брендированный поезд в московском метро к 650-летию Кирова. Такой же запустим в этом году к 90-летию Кировской области для миллионов жителей и гостей столицы. В преддверии нового 2026 года ГУМ-каток на Красной площади украсили в стиле дымковской игрушки, — отметил Александр Соколов. — Договорились и дальше расширять торгово-экономические, деловые связи, поддержку предпринимательства. Только в прошлом году мы поставили москвичам продукции на более чем 30 миллиардов рублей".

В документе также предусматривается совместная работа по проведению совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе межрегиональных и международных выставок и ярмарок товаров и услуг.

"Благодарю Сергея Семеновича за доброе отношение и искреннюю поддержку!" — написал Александр Соколов на своих страницах в соцсетях.