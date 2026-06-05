Минобороны: 185 военнослужащих возвращены из украинского плена

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

В военном ведомстве добавили, что посреднические усилия в обмене военнопленными с Украиной оказали ОАЭ.

В мае сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 3,7 тысячи военных. Кроме того, за время СВО удалось установить судьбу 9 083 бойцов.