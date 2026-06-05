FIFA запретила вувузелы на футбольных стадионах ЧМ-2026

Футбольным болельщикам на предстоящем чемпионате мира придётся обойтись без вувузел, поскольку Международная федерация футбола (FIFA) запретила использование данных пластиковых рожков на стадионах в США, Канаде и Мексике в соответствии со своим кодексом поведения на стадионах. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Вувузелы — это рожки с длинным пластиковым корпусом. Они являлись неотъемлемой частью футбольных матчей на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке. Однако вувузелы подверглись острой критике из-за своего монотонного гудения, которое часто сравнивают с роем пчёл.

Согласно кодексу FIFA, на всех 16 стадионах ЧМ по футболу запрещены вувузелы, свистки, пневматические гудки и другие чрезмерно громкие шумовые устройства. Под запретом и инструменты, излучающие лазерные лучи, лазерные указки или аналогичные световые эффекты.

23-й чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля. В матче-открытии турнира Мексика встретится с Южной Африкой.