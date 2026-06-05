Школа должна давать знания, а не готовить к ЕГЭ - ректор РосНОУ

ЕГЭ следует сохранить только как добровольный экзамен, который выпускники школ пусть сдают для поступления в вуз. Это не должно быть итогом обучения в школе, считает ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов.

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Он отметил, что задача школа иная. Она не должна готовить ни к поступлению в вуз, ни к сдаче ЕГЭ.

"Ее задача — давать общее образование, позволяющее ученику самоопределиться в жизни, успешно жить и при необходимости получить профессию в системе среднего профессионального образования. Если у человека есть планы получить высшее образование, он должен самостоятельно подготовиться к поступлению в вуз, в том числе сдать ЕГЭ", — сказал ректор.

Впрочем, к сдаче ЕГЭ школа не готовит — это делают репетиторы. Об этом говорят многие эксперты и депутаты. Как и о том, что после школы нет контроля уровня знаний выпускников по большинству предметов. Выпускники учат только те предметы, по которым сдают ЕГЭ, а сама подготовка напоминает тренировку или натаскивание на конкретные типы заданий, что имеет мало общего с пониманием предмета в целом.