При атаке БПЛА в Азовском море погибли азербайджанские моряки

Два иностранных грузовых судна подверглись атаке беспилотников в Азовском море, погибли пять граждан Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

"Россия получила соответствующую информацию о том, что в результате атаки погибли пять наших граждан и трое получили ранения", - говорится в заявлении. Раненые госпитализированы больницу города Ейск.

Ударам дронов подверглись суда "Натра" и "Циркон". В дипведомстве уточнили, что они не принадлежат Азербайджану.

Ранее СМИ сообщили, что удар по судам в Таганрогском заливе был нанесен в 5 часов утра. Повреждения получили танкер и два сухогруза.