ВАК бьет тревогу: диссертации в России стали писать нейросети

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в диссертациях зашло очень далеко. Об этом заявил Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета, член Совета при президенте РФ по науке и образованию и зампредседателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которая занимается присуждением ученых степеней.

Он отмечает, что проблема вышла далеко за пределы плагиата и не сводится к заимствованию текста. Возникла более сложная угроза — "подмена самостоятельного исследовательского вклада правдоподобной машинной продукцией". Ученая степень присуждается автору за личный вклад и научную новизну диссертационной работы, но теперь личный вклад установить трудно. Особенно это распространено в социально-гуманитарных дисциплинах — там легче генерировать тексты. Но безупречный текст, сгенерированный ИИ, может оказаться научно пустым или даже ошибочным. Возникла опасность принять текстуальную зрелость за зрелость научного мышления.

Галажинский считает, что ВАК должен ввести обязательную декларацию использования ИИ для диссертаций. Автор должен указывать, применялся ли ИИ и для каких задач. Нужно принять единые рекомендации по использованию ИИ в диссертациях и недопустимой подмене авторского научного вклада ИИ. В самое ближайшее время на ИИ перейдут практически все, и тогда встанет вопрос: что именно еще можно считать самостоятельной научной работой?