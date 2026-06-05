Александр Соколов рассказала на площадке ПМЭФ-26 о работе по возданию в Кировской области биотехнологического кластера

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Кировской области Александр Соколов дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24».

В рамках интервью в том числе речь шла о создании в регионе научно-производственных кластеров.

"Сейчас в Кировской области создаётся биотехнологический кластер, что позволит усилить кооперацию между предприятиями отрасли, повысить уровень локализации производства и обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей экономики региона, — отметил губернатор. — В регионе сильные предприятия фармацевтической и химической промышленности. Кирово-Чепецк — это город химиков, где находится одно из крупнейших в стране предприятий химической промышленности — «Кирово-Чепецкий химический комбинат». И мы уже создали химический кластер".

Александр Соколов в частности рассказал, что кадровый потенциал для предприятий отраслей промышленности обеспечивает Вятский государственный университет.



"В борьбе за квалифицированные инженерные кадры мы планируем построить кампус мирового уровня. Соответствующая заявка уже подана в Минобрнауки России", — подчеркнул Александр Соколов.