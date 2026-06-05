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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

На комиссии Госсовета Губернатор Кировской области Александр Соколов на комиссии Госсовета представил инициативы по противодействию теневой занятости

На выездном заседании комиссии Госсовета России по направлению «Кадры», которое прошло на полях Петербургского международного экономического форума, губернатор Кировской области Александр Соколов представил инициативы рабочей группы «Управление рынком труда».

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Суть предложений касается мер по противодействию нелегальной занятости, из-за которой бюджеты регионов теряют сотни миллиардов рублей. В том числе и эти потери вносят вклад в недофинансирование социальной сферы — зарплаты бюджетников, ремонты школ, больниц, льготы семьям, поддержка детского спорта. Эти инициативы особо актуальны с учетом дефицита рабочих рук на предприятиях, оценочно около 5 млн человек в стране продолжает работать в «серой» зоне.

александр соколов(2023)|Фото: kirovreg.ru

"Сегодня у комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах отсутствуют рычаги влияния на таких работодателей. Нами предлагается введение обязанности работодателей являться по вызову межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости в регионах и административной ответственности за неоднократную неявку, – обратился Александр Соколов к участникам заседания. — Надо наделить комиссии правом направлять в Роструд сведения о таких работодателях. Необходимо и представление ФНС России комиссиям сведений об основном и дополнительном местах работы граждан, у которых заработная плата ниже МРОТ, об уровне доходов конкретного физического лица, включая индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с учетом всех организаций, с которыми он взаимодействует".

Александр Соколов подчеркнул, что предлагаемые меры в итоге могут быть приняты в интересах всего общества и могут создать условия, когда легальность будет выгодна всем. Для работников — социальные гарантии, пенсия, кредиты, для бизнеса — отсутствие рисков штрафов, проверок и потери репутации.

Теги: александр соколов, теневая занятость, дефицит кадров, социальная сфера, пмэф


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