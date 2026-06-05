Корпоративные клиенты ВТБ и Газпромбанка получат возможность управлять счетами в одном окне

ВТБ и Газпромбанк запускают сервис, который позволит бизнесу управлять счетами в двух банках в одном окне. Соглашение о технологическом партнерстве подписали на ПМЭФ-2026 старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко и первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников.

Суть проекта: корпоративные клиенты смогут видеть все свои счета, операции и остатки из обоих банков в личном кабинете ВТБ. Это избавит казначейства от ручной сверки данных в разных системах и ускорит принятие финансовых решений. Интеграция строится на технологии открытых программных интерфейсов (open banking) по стандартам ЦБ — это гарантирует защищенный обмен данными.

Совместная рабочая группа уже настраивает инфраструктуру. Технический запуск обмена информацией намечен на конец третьего квартала 2026 года.

«Задача консолидации финансовой информации становится критичной для крупного бизнеса. Мультибанковская интеграция позволяет снизить ручную нагрузку, повысить прозрачность потоков и ускорить управленческие решения», — пояснил Острейко.

Мельников добавил, что проект отвечает запросу клиентов, работающих с обоими банками: они получат единую картину по счетам без необходимости переключаться между системами.