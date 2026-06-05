СМИ: Пять человек погибли из-за атаки БПЛА на танкер и сухогрузы на Кубани

Пять человек погибли и шесть пострадали в результате атаки БПЛА на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае, пишут "Известия".

По информации источников издания, удар был нанесен в 5 часов утра. Повреждения получили танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе. Шестеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения.

Сегодня утром в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов. Кроме того, аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы по согласованию. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, в Сочи включили сигнал системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА.