Тюменская область на седьмой строчке в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах

Тюменская область на седьмой строчке в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. Результаты были озвучены на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что годом ранее регион занял четвертое место в рейтинге состояния инвестиционного климата, разделив его с Сахалинской областью.

В этот раз седьмое место Тюменская область делит с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, Липецкой и Магаданской областями. Губернатор Тюменской области Александр Моор кратко прокомментировал итоги. Он заявил, что они будут проанализированы. Также глава региона пообещал продолжить работу с компаниями, реализующими крупные проекты, а также уделять внимание развитию малого и среднего предпринимательства.

"В ближайшее время детально проанализируем итоги рейтинга, чтобы сделать выводы. Продолжим тесное взаимодействие с бизнес-сообществом: с нашими надёжными партнёрами – компаниями, которые реализуют крупные проекты в регионе, по-прежнему большое внимание будем уделять малому и среднему бизнесу, особенно в небольших населённых пунктах. И, конечно, Тюменская область всегда открыта для новых инвесторов. Уверен, нашей команде по силам любые самые амбициозные задачи", - написал губернатор в своих соцсетях.