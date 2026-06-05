Бывшую тюрьму "Кресты" превратят в отели и место для свадеб

Знаменитый петербургский следственный изолятор "Кресты" к 2030 году станет современным пространством для отдыха и свадебных торжеств. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказал глава девелоперской группы КВС Дмитрий Беляев, передает Telegram-канал "Mash на Мойке". Компания планирует перестроить два главных тюремных корпуса в четырех- и пятизвездочные отели. Вокруг гостиниц инвестор откроет музеи, рестораны и магазины, чтобы привлечь туристов и горожан.

Особое внимание застройщик уделит храму, который находится на территории комплекса. Специалисты отреставрируют здание церкви, чтобы пары могли проводить там обряды венчания. По задумке девелопера, обновленные "Кресты" станут идеальной локацией для проведения праздников. Реконструкция всего комплекса займет около четырех лет и завершится в 2030 году. Таким образом, одно из самых известных исправительных учреждений страны полностью сменит свое назначение и превратится в культурно-деловой центр.

Ранее депутаты партии "Новые люди" предложили законопроект о налоговом вычете за расходы на свадьбу, который позволит молодоженам единоразово вернуть часть подоходного налога с суммы до 400 тысяч рублей. Для получения компенсации супругам нужно будет официально зарегистрировать брак и подтвердить траты документами, при этом вычет не будет распространяться на алкоголь и табак.