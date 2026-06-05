В 2027 году прибыль российских банков может превысить 4 трлн рублей

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует рекордную прибыль банков в 2027-2028 году. Такой прогноз он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Предыдущий максимум был в 2024 году — тогда сектор получил 3,8 трлн рублей чистой прибыли.

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6–3,9 трлн рублей, в 2027-м — до 4,1 трлн. Дальше показатель будет только расти. «Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027–2028 годах», — сказал топ-менеджер.

Он также напомнил, что сам ВТБ планирует заработать больше 600 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2026-го. Это не окончательная цифра: цель могут повысить по результатам первого полугодия.

Что касается прибыли в 1 трлн рублей, то для ВТБ это стратегическая цель в рамках новой трёхлетней программы, отметил первый зампред. «Достичь такого уровня можно только за счёт согласованного роста всех подразделений и партнёров. Самый вероятный сценарий — сбалансированное, устойчивое развитие», — пояснил он.

Ускорить движение к триллиону, по мнению Пьянова, поможет сотрудничество с RWB (структура Wildberries) и вхождение в капитал «Вайлдберрис банка». Доходность этих вложений будет выше, чем банк получал от собственного бизнеса до сделки, — это ускорит и генерацию прибыли, и накопление капитала, подчеркнул топ-менеджер ВТБ.