05 Июня 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил работников соцсферы Камызякского района в преддверии профессионального праздника

В преддверии Дня социального работника, который ежегодно отмечается в России 8 июня, в Камызякском районе Астраханской области состоялся торжественный приём. С профессиональным праздником специалистов сферы социальной защиты населения поздравили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

В учреждениях системы социальной защиты муниципалитета трудятся 615 специалистов, оказывающие различные виды помощи и поддержки ветеранам войны и труда, людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким гражданам, малообеспеченным семьям, взрослым и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Всего различными мерами социальной поддержки в Камызякском районе охвачено 16,5 тысяч человек.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Спикер регионального парламента обратился с поздравлением к социальным работникам.

«Известно, что зрелость общества определяется отношением к трем категориям граждан: детям, инвалидам и людям старшего возраста. Забота о них, в основном, ложится на ваши плечи. Быть социальным работником – значит служить на благо тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации и нуждается в особой поддержке. Вы окружаете заботой и вниманием семьи с детьми, ветеранов, жителей почтенного возраста, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, проявляя при этом свои лучшие качества — отзывчивость, порядочность, ответственность и неравнодушие. Оказываете помощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а также их семьям», — отметил Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе торжественного мероприятия лучшим сотрудникам социальной отрасли муниципалитета были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области, регионального министерства социального развития и труда, главы муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области». Среди награжденных — специалисты и сотрудники Волго-Каспийского дома-интерната для престарелых и инвалидов, центра социальной поддержки населения, комплексного центра социального обслуживания населения. Завершился торжественный прием праздничным концертом с участием солистов и коллективов районного Дома культуры.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Теги: игорь мартынов, социальные работники, дума астраханской области


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