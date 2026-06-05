Восемь поездов задерживаются на пути из Крыма из-за БПЛА

Восемь поездов "Таврия" задерживаются в пути из Крыма после отмены беспилотной опасности. Об этом сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в Telegram-канале.

Время задержки составляет от 2,5 до 11 часов. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.

Напомним, 4 июня в Крыму один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на пригородный поезд. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на различных участках. Пассажиры были эвакуированы из поездов.