В Перми помощник воспитателя похищала золотые украшения детей

В Перми помощник воспитателя похищала золотые украшения детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Орджоникидзевский районный суд города Перми вынес приговор в отношении жительницы краевого центра. Она признана виновной по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Осенью 2025 года, будучи трудоустроенной в качестве помощника воспитателя в детском саду, подсудимая во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой похищала у них золотые украшения, которые сдавала в ломбард, а вырученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу пяти потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тыс. рублей.



По инициативе прокурора в отношении руководителя дошкольного образовательного учреждения судом вынесено частное постановление в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью персонала.