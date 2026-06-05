МИД РФ призвал Европу выдвинуть конкретные идеи для диалога по Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что европейцы должны выдвинуть конкретные идеи для переговоров по Украине, если они искренне настроены на диалог.

"Мы посмотрим, стоят ли эти идеи того, чтобы их обсуждать, или нет", - сказал Галузин на полях ПМЭФ. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель МИД добавил, что язык ультиматумов не позволит начать предметный диалог с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у ЕС нет никакой инициативы по переговорам с Россией, несмотря на это, там ищут переговорщиков. Также он заявлял, что Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, поскольку является стороной конфликта.