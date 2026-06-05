В Академическом районе построят 25-метровый мост к школе №123

В Академическом районе построят новый участок улицы Академика Парина - от Чкалова до Амундсена, а также мост к школе №123. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работами займется МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга", с которым уже заключен долгосрочный муниципальный контракт. Соответствующее постановление глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал накануне.

Строители проложат четырехполосную дорогу длиной почти 907 м. с тротуарами и велодорожками. Проектом также предусмотрено строительство транспортно-пешеходного моста протяженностью около 25 м. через реку Патрушиха.

"Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой территорию перспективной жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тыс. квадратных метров жилья", - отмечают в мэрии.

Работы на этом объекте будут завершены до конца 2030 года.