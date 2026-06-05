В России создали инвестфонд для разработки дорогих видеоигр

Топ-менеджер Hobby World Михаил Акулов и партнер акселератора Indie Go Владимир Вареник открыли компанию "УК ИГФ" для поддержки высокобюджетных игр. Как сообщает "Ъ", 29 мая они зарегистрировали фирму с равными долями, а пост гендиректора занял Вареник. Источники на рынке уточняют: новая структура будет работать как фонд, инвестирующий в консольные и компьютерные проекты классов AA и AAA. Пока основатели обсуждают детали стратегии с партнерами и воздерживаются от подробных комментариев.

Инвесторы выходят на рынок в период его активного роста. По прогнозам Агентства стратегических инициатив, к 2025 году объем игровой индустрии в России достигнет 208 млрд рублей, а к 2030 году - 271 млрд. При этом сегмент игр для ПК и консолей, на который ориентируется фонд, станет самым прибыльным и принесет около 145 млрд рублей. Остальную часть рынка разделят мобильные и браузерные приложения. Таким образом, новая структура планирует занять наиболее перспективную нишу в российском геймдеве.

Ранее Минцифры РФ приравняло разработчиков видеоигр к ИТ-компаниям, предоставив им право на налоговые льготы и освобождение от НДС. Глава ведомства Максут Шадаев пояснил, что теперь студии смогут включать свои проекты в реестр российского ПО, даже если права на них оформлены за рубежом из-за проблем с приемом платежей.