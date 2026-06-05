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Фото: Накануне.RU

Создатели Лабубу везут в Россию новый бренд Kubo

Сингапурский офис компании Pop Mart, которая выпускает знаменитых персонажей Лабубу, решил зарегистрировать в России новую торговую марку Kubo. Соответствующие документы поступили в Роспатент 3 июня, что подтверждают данные сервиса Rusprofile, пишет КП.

Производитель расширяет свое присутствие на рынке после мощного всплеска популярности, который начался весной 2025 года и достиг максимума к лету. В этот период фанаты выстраивались в очереди за оригинальными фигурками, а цена одной игрушки составляла минимум 15 тысяч рублей. Теперь компания официально закрепляет права на бренд Kubo, чтобы предложить российским покупателям новых героев. Эксперты связывают этот шаг с желанием фирмы развивать успех и работать с аудиторией напрямую.

Регистрация новой марки позволит коллекционерам покупать легальные новинки от популярного производителя. Таким образом, Pop Mart готовит почву для запуска следующей линейки товаров, которая может повторить ажиотаж вокруг Лабубу.

Сообщалось, что глава компании Pop Mart Ван Нин вошел в топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg, заняв 79-е место с состоянием 27,5 млрд долларов. Благодаря глобальному ажиотажу вокруг игрушек Лабубу акции производителя выросли на 250%, а капитал бизнесмена увеличился более чем в три раза, показав темпы роста выше, чем у Джеффа Безоса. 

Теги: лабубу, игрушки, марка


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