Путин: Россия ждет от Украины согласия на компромиссы для завершения конфликта

Конфликт на Украине может завершиться, если украинская сторона согласится пойти на компромиссы. Россия, в свою очередь, готова и хочет урегулировать все мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в рамках ПМЭФ

"Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна", - сказал Путин.

При этом он добавил, что Украина также должна согласиться на эти компромиссы. В таком случае "конфликт быстро придет к своему естественному завершению".