В Екатеринбурге перекрыли дорогу по Блюхера из-за массового ДТП

В Екатеринбурге в районе дома №92 по улице Блюхера (Кировский район) перекрыли дорогу. Причиной стало массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Ограничения введены для всех видов транспорта. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства аварии. Количество пострадавших также уточняется. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения.