Костромская область вошла в топ российских регионов по снижению уровня социального сиротства

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова представила Президенту обновленный рейтинг регионов по оценке ситуации с социальным сиротством.

По ее словам, за 2025 год в России было выявлено 22 тысячи социальных сирот, что почти на 17% меньше, чем в 2024 году. Также снизилось количество детей, родители которых лишены родительский прав или ограничены в них. За неполных 2 года удалось снизить на 18,3% количество детей, проживающих в детских домах и приютах.

По итогам 1 квартала 2026 года Костромская область находится в топ российских регионов, где достигнуты наилучшие результаты по снижению уровня социального сиротства.

Губернатор Сергей Ситников системно уделяет этой теме повышенное внимание. Так, в Костромской области с 2013 года количество детей в специализированных госучреждениях сократилось более чем в 6 раз. Идет комплексная работы по возвращению в кровные семьи детей, чьи родители не лишены родительских прав. В итоге 96% таких детей возвращаются домой. Эти вопросы решаются регионом в партнерстве с благотворительным фондом «Будущее сейчас».

В работе регионального уполномоченного по правам ребенка Костромской области профилактика социального сиротства и сохранение кровной семьи является одним из ключевых направлений. С 2025 года по решению губернатора родители, лишенные или ограниченные в правах, получают бесплатную юридическую помощь. В регионе функционирует межведомственная комиссия, которая помогает семьям в сложной ситуации.

За прошлый год при содействии уполномоченного 6 семей смогли исправить ситуацию, восстановить свои права и вернуть детей домой, еще 101 ребенок вернулся к родителям после пребывания в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.