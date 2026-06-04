ЕС пообещал Армении €50 млн из-за экспортных ограничений России

ЕС готовит пакет поддержки Армении на фоне запрета и ограничений на ввоз в Россию ряда армянских продуктов. Он включает в себя немедленную финансовую помощь на сумму более 50 млн евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Она назвала ограничения со стороны России на ввоз некоторых видов армянских товаров "экономическим принуждением", пишет "Интерфакс".

Ранее Пашинян заявил, что первые партии армянских цветов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уже отправлены на новые рынки сбыта - в ЕС и другие страны. Он утверждает, что в Европе якобы очень ждут армянские фрукты и другую продукцию.